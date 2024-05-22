Giresun'da dayısını bıçaklayarak öldürdü

Dün akşam saatlerinde şehir merkezine bağlı Akçalı köyünde meydana gelen olayda, Köy evinde Veysel Alkan ile yeğeni Ali İ. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Ali İ., Alkan'ı bıçaklayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde kanlar içinde yerde kalan Alkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ali İ., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.