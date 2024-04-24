Giresun'da derede mahsur kalanların mucize kurtuluşu

Kaynak: DHA
Giresun'da derede mahsur kalanların mucize kurtuluşu
Giresun'da derede ciple geçerken mahsur kaldılar; ‘sunroof'tan çıkıp kurtuldular.

Giresun’un Şebinkarahisar beldesinde, piknik yapmaya giden bir grup, içlerinde dört çocuk olmak üzere toplam yedi kişi, dereye geçmeye çalışırken suların altında kalan ciplerinde mahsur kaldı.

Neyse ki, aracın tavanındaki ‘sunroof’ aracılığıyla güvenli bir şekilde dışarı çıkabildiler.

Bu olay, dün Şebinkarahisar’a bağlı Şaplıca köyünün Yenimahalle bölgesinde gerçekleşti.

Ramiz Çiftbaş’ın yönetimindeki 28 AAR 954 plakalı cip, pikniğe giderken Şaplıca Deresi’ni geçmeye çalıştı.

Ancak lastiklerin taşlara takılması sonucu, içinde dört çocuk dahil yedi kişi bulunan cip, suyun gücüyle sürüklenmeye başladı. Mahsur kalanlar, sunroof’tan kendi çabalarıyla çıkarak kurtuldu.

Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sular altında kalan cip, bir traktöre bağlanarak ve çevre köylülerinin de yardımıyla karaya çekildi.

Cipte maddi hasar meydana gelirken, kurtarma anları bir cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.

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