Giresun'da fırtına nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasak

Kaynak: AA
Giresun'da fırtına nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasak

Giresun'da Valiliğin aldığı karar gereği olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasaklandı

Giresun'da deniz yasağı

Giresun'da hafta sonu denize giriş, olumsuz hava koşulları nedeniyle yasaklandı.

Meteorolojik veriler üzerine İl Umumi i Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında valilik makamında toplantı yaptı.

Toplantıda, kentte bugün başlayıp pazar günü sonuna kadar devam edecek olumsuz hava koşulları değerlendirildi. Vatandaşların can güvenliği için tüm Giresun sahili boyunca 8 Temmuz Pazartesi gününe kadar denize girilmesinin yasaklanmasına karar verildi.

Trabzon Valiliğinin yazılı açıklamasında ise Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve yarın rüzgarın 20-25 deniz mili hızına, dalga yüksekliğinin 1,5 metreye ulaşacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, boğulma vakalarını önlemek amacıyla söz konusu zaman aralığında Trabzon genelinde denize girilmemesinin vatandaşların can güvenliği açısından önem taşıdığı vurgulandı.

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