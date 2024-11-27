Giresun’da iş kazası ölümle sonuçlandı

Kaynak: İHA
Giresun’da iş kazası ölümle sonuçlandı

Giresun Bulancak'ta 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana gelen iş kazasında 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Giresun'un Bulancak ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana gelen iş kazasında 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, bir fabrikada gerçekleşen olayda 23 yaşındaki Tugrul Bekçi, çalıştığı torna makinesine elini kaptırarak başına darbe aldı. Çalışma arkadaşları ve yetkililer tarafından hemen sağlık ekiplerine haber verilirken, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Tuğrul Bekçi kurtarılamadı.

23 yaşındaki Tuğrul Bekçi'nin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Bulancak Sarayburnu Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Piraziz İlçesine bağlı Deregözü köyünde bulunan aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Giresun’da iş kazası ölümle sonuçlandı

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