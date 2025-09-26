Giresun’da kamyonet dereye uçtu! Ölü ve yaralı var: Ekipler zamanla yarıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Giresun Espiye’de bir kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Dereye düşen araçta 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Espiye ilçesi Aydınlar köyünde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet yol kenarındaki uçurumdan yuvarlanarak dere yatağına düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekiplerce araçta bulunanlardan İbrahim Aydın yaralı olarak kurtarılırken, Osman Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Ambulansla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Aydın'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Osman Aydın'ın cenazesi savcılık incelemesi ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

