Giresun'da trafik kazası. 1 ölü 2 yaralı

Giresun’un Karadeniz Sahil Yolu'nda Giresun’dan Trabzon istikametine doğru giden İlyas Kır’ın kullandığı 41 DE 024 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle üst geçidin ayağına çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan kazanın ardından olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle aracın içinden çıkarılan İlyas, Güllü ve Mehmet Kır sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Güllü Kır (59) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.