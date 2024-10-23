Giresun’da yaylada mahsur kalan çobanlar kurtarıldı

Giresun'un yüksek kesimlerinde hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışı, çobanları hazırlıksız yakalayarak sürüleriyle birlikte mahsur kalmalarına sebep oldu. Giresun İl Özel İdaresi ekipleri yaptıkları çalışma ile çoban ve sürülerini kurtardı.

İl Özel İdaresi'nden edinilen bilgilere göre, yaylalardan gelen ihbarlar sonucunda, son üç günde 10 farklı yayladaki onlarca çoban ve hayvanı kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler, Sisdağı, Kümbet, Ağaçbaşı, Karaovacık, Bektaş, Kavraz ve Çakrak yaylalarında, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin yollarını açarak güvenli bölgelere ulaşmalarını sağladı.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi beklenirken, Giresun İl Özel İdaresi'nin kurtarma çalışmaları, bölgedeki çobanlar için büyük bir umut kaynağı oldu. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde çobanlar ve sürüleri güvenli bir şekilde kurtarıldı.