26 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hakan Keleş: Acımız büyük

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Kayserispor'a yenildikleri maçtan sonra konuştu.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 23:36
Takip Et

Giresunspor hocası Hakan Keleş'ten flaş açıklama

Hakan Keleş: Acımız büyük
+
Aa
-

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, kendi sahalarında Kayserispor'a 2-1 yenildikleri maçtan sonra konuştu.

Keleş, şunları söyledi:

"Deprem nedeniyle acımız büyük. Ülke olarak çok zor günler geçiriyoruz. Üzüntülüyüz. Kazansaydık büyük avantaj sağlayacağımız bir maçtı. Biliyorsunuz bizim de evladımız Saruhan'ı depremde kaybettik. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Biz güçlü bir devletiz ve bugünleri hep birlikte atlatmayı başaracağız.

Ligin iyi takımlarından biri olan Kayserispor ile karşılaştık. İlk yarıda çok fazla bir şey yapamadık.  Üretken olmaya çalıştık ama rakibe verdiğimiz pozisyonların sonucunda kalemizde iki gol gördük. Geri dönüşlerde sıkıntılar yaşadık. Rakibin ataklarını sonlandıramadık. İkili mücadeleleri kazanamadık. 

Son haftalarda iyi gidemememizin nedeni takım savunmasını iyi yapamayışımızdan kaynaklanıyor. İkinci devrede tam tersine çevirdik. İkinci yarıdaki oyun, mücadele isteği gelecek adına bizim için iyi oldu. Sonuç olarak erteleme maçını kazanmak istiyorduk. Puan olarak avantaj elde etmeyi arzuluyorduk. Üzüntülüyüz. Kazansaydık büyük avantaj sağlayacağımız bir maçtı.

İlk yarı kötü oyun, konsantre bozukluğu vardı ama ikinci devrede etkiliydik. Direkten dönen, son vuruşunu yapamadığımız toplar oldu. Ne yazık ki böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Biraz kadromuzun sıkıntıları var. Hücum bölgesinde çok fazla alternatifimiz kalmadı. Kazanabilirdik de hiç olmazsa puanla da ayrılabilirdik ama olmadı. İkinci yarıdaki oyun moral, motivasyonumuzu düzeltti. Önümüzde Konyaspor maçı car. İçeride kaybettiğimiz puanları, deplasmandan iyi bir sonuçla dönerek telafi etmek amacındayız.  Bunu başarabilirsek kümede kalma hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz"

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
1
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
2
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
3
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
4
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
﻿Ankaragücü'nden flaş transfer
5
﻿Ankaragücü'nden flaş transfer
﻿Ankaragücü'nden flaş transfer
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
6
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
﻿Hande Fırat AKP ile YSK arasındaki gizli görüşmeyi canlı yayında ağzından kaçırdı. Büyük skandal ortaya çıktı
7
﻿Hande Fırat AKP ile YSK arasındaki gizli görüşmeyi canlı yayında ağzından kaçırdı. Büyük skandal ortaya çıktı
﻿Hande Fırat AKP ile YSK arasındaki gizli görüşmeyi canlı yayında ağzından kaçırdı. Büyük skandal ortaya çıktı
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿İran’da 10 katlı binada yangın: 1 ölü
﻿İran’da 10 katlı binada yangın: 1 ölü
﻿İran’da 10 katlı binada yangın: 1 ölü
﻿Kestiği ağacın altında kaldı
﻿Kestiği ağacın altında kaldı
﻿Kestiği ağacın altında kaldı
﻿Dorsesi açılan hafriyat kamyonu TEM'mi savaş alanına çevirdi
﻿Dorsesi açılan hafriyat kamyonu TEM'mi savaş alanına çevirdi
﻿Dorsesi açılan hafriyat kamyonu TEM'mi savaş alanına çevirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.