Hakan Keleş: Acımız büyük

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, kendi sahalarında Kayserispor'a 2-1 yenildikleri maçtan sonra konuştu.

Keleş, şunları söyledi:

"Deprem nedeniyle acımız büyük. Ülke olarak çok zor günler geçiriyoruz. Üzüntülüyüz. Kazansaydık büyük avantaj sağlayacağımız bir maçtı. Biliyorsunuz bizim de evladımız Saruhan'ı depremde kaybettik. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Biz güçlü bir devletiz ve bugünleri hep birlikte atlatmayı başaracağız.

Ligin iyi takımlarından biri olan Kayserispor ile karşılaştık. İlk yarıda çok fazla bir şey yapamadık. Üretken olmaya çalıştık ama rakibe verdiğimiz pozisyonların sonucunda kalemizde iki gol gördük. Geri dönüşlerde sıkıntılar yaşadık. Rakibin ataklarını sonlandıramadık. İkili mücadeleleri kazanamadık.

Son haftalarda iyi gidemememizin nedeni takım savunmasını iyi yapamayışımızdan kaynaklanıyor. İkinci devrede tam tersine çevirdik. İkinci yarıdaki oyun, mücadele isteği gelecek adına bizim için iyi oldu. Sonuç olarak erteleme maçını kazanmak istiyorduk. Puan olarak avantaj elde etmeyi arzuluyorduk. Üzüntülüyüz. Kazansaydık büyük avantaj sağlayacağımız bir maçtı.

İlk yarı kötü oyun, konsantre bozukluğu vardı ama ikinci devrede etkiliydik. Direkten dönen, son vuruşunu yapamadığımız toplar oldu. Ne yazık ki böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Biraz kadromuzun sıkıntıları var. Hücum bölgesinde çok fazla alternatifimiz kalmadı. Kazanabilirdik de hiç olmazsa puanla da ayrılabilirdik ama olmadı. İkinci yarıdaki oyun moral, motivasyonumuzu düzeltti. Önümüzde Konyaspor maçı car. İçeride kaybettiğimiz puanları, deplasmandan iyi bir sonuçla dönerek telafi etmek amacındayız. Bunu başarabilirsek kümede kalma hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz"