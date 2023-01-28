Okan Buruk: Tek düşüncemiz kazanmak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Giresunspor maçı öncesi konuştu.



"TEK DÜŞÜNCEMİZ KAZANMAK"

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Giresunspor, mücadele gücü çok yüksek, geçişi çok iyi oynayan bir takım. Hem Fenerbahçe, hem Galatasaray'ı deplasmanda yenmiş bir takım.

Tek düşüncemiz kazanmak. Galatasaray, kalitesini ve hırsını sahaya koyduğunda en iyisini yapacaktır." dedi.



"RASHİCA'YI KORUMAK İSTEDİK"

Okan Buruk, Rashica ve Barış Alper ile ilgili olarak, "Rashica, sakatlıktan çıktıktan sonra çok fazla maç oynadı. Onu da korumak istedik. Barış'ı değerlendirmek istedik." açıklamasını yaptı.



"YUSUF'UN SAKATLIĞI VARDI"

Okan Buruk ayrıca, "Abdülkerim, çok formda bir oyuncumuz. Son dönemin en formda ismi. Emin'e de güveniyoruz. Oynadığı zaman en iyisini yapacaktır. Ayakları iyi, güzel oyun kurabiliyor. Yusuf Demir'in sakatlığı vardı, Matias Ross yeni antrenmanlara başladı o yok, Abdülkerim cezalı o yok. Onların dışında hepimiz buradayız." diye konuştu.