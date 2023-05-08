'Giresunspor maçının hakemleri ligin kaderini etkiledi'

Editör: Hamza Özalkuş

Deniz Çoban, Fanatik Gazetesi'ndeki yazısında "Maçın hakem ekibi açısından oldukça zor bir maç oldu" derken tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

İşte Çoban'ın gündem yaratan o yazısı: İkili mücadeleler çoğunluktaydı. Hakemin kart ve faul hataları oldu. VAR yardımıyla Fenerbahçe lehine bir penaltı verildi. Doğru karardı. Benim açımdan tartışmaya mahal verecek bir pozisyon değildi. Bence dün, bu sezonun en büyük beş hatasından sayabileceğim bir VAR yanlışı yaşandı. Ve bence bu hata ligin kaderini de önemli ölçüde etkileyecek bir hataydı. Fenerbahçe’nin yediği golde Giresunspor savunmasından uzun vurulan topa Szalai belli belirsiz dokunuyor ve sonrasında ofsaytta olma ihtimali olan Sainz topu alarak gol pasını veriyor.

"KABUL EDİLEMEZ BİR YANLIŞ"

Ofsayt kuralında bilerek oynama ile ilgili yorum bu sezon başında değişti. Yeni yorumda bir bilerek oynama yorumu için savunma oyuncusunun topla tamamen kontrollü şekilde oynaması gerekiyor.Bu anlattıklarımdan hareketle dünkü pozisyona VAR çizgisinin çekilerek Sainz’ın ofsaytta olup olmadığının tespiti gerekirdi. Bunun yapılmamış olması VAR odası tarafından yapılan kabul edilemez bir yanlıştı.