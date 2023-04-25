Giresunspor'dan flaş Hakan Keleş kararı. İstifası gündemdeydi

Giresunspor yönetimi, Teknik Direktör Hakan Keleş hakkındaki kararını netleştirdi.

Giresunspor'dan flaş Hakan Keleş kararı. İstifası gündemdeydi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir karşısında 4-2’lik mağlubiyetin ardından istifası gündeme gelen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş’nin yönetimle yaptığı görüşmenin ardından durumu netleşti.

"SAVAŞMAYA DEVAM"
Giresunspor'da, 4-2'lik Başakşehir yenilgisinden sonra istifa sinyalleri veren Teknik Direktör Hakan Keleş'in durumu belli oldu. Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, sosyal medya hesabından Hakan Keleş ile yan yana yürüdükleri resmi paylaşıp, "Önce çok sevmek lazım. Birlikte savaşmaya devam" ifadelerini kullandı.

"YÖNETİMLE OTURUP KONUŞACAĞIZ"
Teknik Direktörü Hakan Keleş, karşılaşmanın ardından basın toplantısında, “Bazı şeyleri konuşmak istiyorum ama takım zarar görmesin diye susuyorum. İmkansızlıklara rağmen müthiş işler yapılmasına rağmen yeterli destek görmemesi bizi üzüyor. Tribünlerde bizi üzen şeyler oldu bundan sonrası için yönetimle oturup konuşacağız” ifadelerini kullanmış, Keleş’in bu açıklaması istifa sinyali verdi yönünde değerlendirilmişti. (İHA)

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