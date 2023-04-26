Giresunspor'un Hakan Keleş kararı belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, ayrılık iddiaları üzerine sosyal medya hesabı üzerinden "Önce çok sevmek lazım. Birlikte savaşmaya devam" mesajını paylaştı.

Süper Lig'de Medipol Başakşehir karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyetin ardından Hakan Keleş'in yaptığı açıklama istifa iddialarını gündeme getirmişti.

"SUSUYORUM" DEMİŞTİ

Hakan Keleş, "Bazı şeyleri konuşmak istiyorum ama takım zarar görmesin diye susuyorum. İmkansızlıklara rağmen müthiş işler yapılmasına rağmen yeterli destek görmemesi bizi üzüyor. Tribünlerde bizi üzen şeyler oldu bundan sonrası için yönetimle oturup konuşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Gelişme üzerine Teknik direktör Hakan Keleş'in yönetimle yaptığı görüşmede uzlaşma sağlandı.

İşte Giresunspor Başkanı Nahid Yamak'ın o paylaşımı: