Giresunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Bu ne hız

Süper Lig'den 1. lige düşen Giresunspor, baş döndüren bir hızda teknik direktör değişikliğine imza attı.

Sabah saatlerinde teknik direktör İrfan Buz'la yolları ayırdığını açıklayan Karadeniz temsilcisi, akşam da yeni hocasını duyurdu.

Giresunspor'dan gelen açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

"Kulübümüz, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Sayın Mustafa Kaplan ile 2023-2024 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Ayrıca Teknik Direktörümüz Mustafa Kaplan'ın ekibinde eski altyapı antrenörümüz Hakan Kurt ve eski futbolcumuz Ali Sakal da görev alacak. Kendisine ve ekibine hoş geldin diyor, Çotanak Arma altında başarılar diliyoruz."