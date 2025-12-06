Müjdat Gezen, Gırgıriye’yi yeniden çekme hazırlıklarına başladıklarını açıkladı. Usta sanatçı ve yönetmen Gırgıriye’nin yeniden çekileceğinin müjdesini verirken, gazeteci Uğur Dündar’ın da kadroda yer aldığını açıkladı.

MELEK BAYKAL İLE GÜLBEN ERGEN DE KADRODA

Müjdat Gezen'in açıkladığı isimlerden en dikkat çekeni ise gazeteci Uğur Dündar olurken, , Melek Baykal ve Gülben Ergen’in de filmde yer alacağı öğrenildi.

Gezen, filmin orijinal ruhunu koruyup günümüz seyircisine uygun hale getirmek istediklerini dile getirdi. Yapım ekibi, çekimlerin başlaması için son hazırlıkları sürdürüyor.