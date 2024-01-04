Girona Atletico Madrid maçı nefes kesti. 7 gol mucize galibiyet

İspanya La Liga'nın 19. haftası nefes kesen bir maça sahne oldu.

Sezonun flaş takımı Girona, sahasında karşılaştığı Atletico Madrid'i 90+1'de gelen mucize golle 4-3 yendi.

Atletico Madrid'de 14, 44 ve 54. dakikalarda attığı gollerle hat trick yapan Alvaro Morata takımının yenilgisini yine de önleyemedi.

Girona'nın gollerini 2. dakikada Valery Fernandez, 26. dakikada Savinho, 39. dakikada Daley Blind ve 90+1'de Ivan Martin attı.

Girona bu galibiyetle puanını 48'e çıkardı ve averajla Real Madrid'in ardından ikinci sırada yer aldı.

Atletico Madrid ise 38 puanla 3. sırada bulunuyor.