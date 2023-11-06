Girona İspanya'da peri masalını yaşıyor

Girona, 12 haftası geride kalan La Liga’da topladığı 31 puanla Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid gibi kulüpleri geride bırakarak zirveye yerleşti.

KAYNAK: İHA
Girona İspanya'da peri masalını yaşıyor

İspanya La Liga’da Girona, bu sezon sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Ligde son olarak Osasuna’yı deplasmanda 4-2’lik skorla mağlup eden kırmızı-beyazlılar, 12 hafta sonunda topladığı 31 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Katalan ekibi, Real Madrid’in 2, Barcelona’nın 4, Atletico Madrid’in de 6 puan önünde yer aldı.

12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Michel’in öğrencileri, tek mağlubiyetini 8. haftada Real Madrid karşısında 3-0’lık skorla yaşadı.

2021-2022 sezonunda İspanya 2. Ligi’nde mücadele eden Girona, ligi 68 puanla 6. sırada tamamladı.

Play-off yarı finalinde Eibar’a ilk maçta 1-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, rövanş müsabakasında ise rakibini uzatmalar sonunda 2-0 mağlup ederek play-off finaline yükseldi.

Finalde Tenerife ile karşı karşıya gelen Girona, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı rakibini ikinci maçta 3-1 yenerek La Liga’ya yükselmeye hak kazandı.

Geçen sezon La Liga’da ortalama bir performans sergileyen Michel’in takımı, topladığı 49 puanla 10. basamakta ligi tamamladı.

Sezon başında Dnipro’dan transfer edilen Ukraynalı forvet oyuncusu Artem Dovbyk, Girona’nın bu sezon en skorer ismi olarak dikkat çekiyor.

Kırmızı-beyazlı formayla ligde 12 karşılaşmanın tümünde forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 6 gol, 4 asistlik performansa imza attı.

Dovbyk, 12. haftada Girona’nın Osasuna’yı 4-2 yendiği müsabakada da 1 gol ve 2 asistle mücadele etti.

İlgili Haberler
Real Madrid'e Girona hezimeti tattırdı. Castellanos tarihe geçti
Real Madrid'e Girona hezimeti tattırdı. Castellanos tarihe geçti
Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
CHP’nin armasından sökülen ok vatanın kalbine mi saplanacak?
CHP’nin armasından sökülen ok vatanın kalbine mi saplanacak?
MasterChef Barış kimdir? MasterChef All Star Barış Demir kaç yaşında nereli?
MasterChef Barış kimdir? MasterChef All Star Barış Demir kaç yaşında nereli?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Son Haberler
Pınar Deniz yeni yaşını sette kutladı. "Savcı hanım mutlu seneler" Magazin
Pınar Deniz yeni yaşını sette kutladı. "Savcı hanım mutlu seneler"
Comanchero çetesinden yeni detaylar ortaya çıktı Gündem
Comanchero çetesinden yeni detaylar ortaya çıktı
En düşük emekli maaş ve asgari ücret için tek tek rakam verdi Ekonomi
En düşük emekli maaş ve asgari ücret için tek tek rakam verdi
Düzce'de torbacı operasyonu Gündem
Düzce'de torbacı operasyonu
Van’da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi Gündem
Van’da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Gazze'deki soykırım ve çocuk cinayetleri bir an önce durdurulmalı Dünya
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Gazze'deki soykırım ve çocuk cinayetleri bir an önce durdurulmalı
Uçağı minibüs gibi durdurup binmeye çalıştı Dünya
Uçağı minibüs gibi durdurup binmeye çalıştı