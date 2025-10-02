Gırtlak kanserinde en kritik tehdit: Sigara ve alkol”

Sigara ve alkol kullanımı, yapılan tüm bilimsel çalışmalarda gırtlak kanserinin en önemli nedenleri arasında gösteriliyor.

Özellikle bu iki alışkanlığın birlikte kullanılması riski katlayarak artırıyor. Sigara ve alkolün bırakılması riski azaltabilse de, gençler ve kadınlar arasında sigara kullanımının artması bu gruplarda gırtlak kanseri vakalarının yükselmesine neden oluyor. Uzmanlar, genç yaşlarda yaygınlaşan sigara tüketiminin, hastalığın görülme yaşını giderek aşağıya çektiğini vurguluyor.

Diğer risk faktörleri arasında kötü beslenme alışkanlıkları, obezite, kontrolsüz diyabet gibi metabolik sorunlar öne çıkıyor. Ayrıca 65 yaş üzerindeki kişiler, ailesinde gırtlak kanseri öyküsü olanlar, asbest, boya, ahşap tozu ve metal dumanı gibi zararlı maddelere maruz kalanlar, reflü hastaları ve HPV taşıyıcılarında riskin çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Gırtlak kanseri genellikle ses tellerinden kaynaklandığı için ses kısıklığı en erken ve en önemli belirti olarak öne çıkıyor. Ancak gırtlağın üst kısmından başlayan tümörler daha sinsi ilerleyerek yutma güçlüğü, boğazda takılma hissi gibi belirsiz şikâyetlerle ortaya çıkabiliyor. Kanlı balgam, nefes darlığı ve boyunda şişlik ise genellikle ileri evreye işaret ediyor.

Ses kısıklığı, boğazda takılma hissi ve yutma zorlukları her zaman kansere işaret etmese de, özellikle 3 haftadan uzun süren ses kısıklığı veya 1 aydan fazla devam eden boğaz şikâyetleri varsa mutlaka doktora başvurulması gerekiyor.

ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR

Hastalığın başlangıçta basit ses kısıklığıyla ortaya çıkabileceği, ancak tedavi edilmediğinde nefes darlığı, kanlı balgam, yutma güçlüğü ve hatta acil trakeotomi gerektiren ciddi tablolara ilerleyebileceği ifade ediliyor. Erken tanı sayesinde hem daha az girişimsel tedaviler mümkün oluyor hem de konuşma, yutma ve nefes alma gibi temel fonksiyonların korunma şansı artıyor.

Tanı, muayenehane koşullarında ağrısız ve endoskopik yöntemlerle yapılabiliyor. Erken evrede yakalanan hastalarda Trans-oral Lazer Cerrahisi, Trans-oral Robotik Cerrahi, parsiyel larenjektomi veya radyoterapi gibi tedavi yöntemleri uygulanabiliyor. İleri evrede ise birden fazla tedavi seçeneği birlikte kullanılıyor. Gırtlağın tamamen alınması gerekse bile, protez ve özefageal konuşma yöntemleriyle hastaların anlaşılabilir şekilde konuşabilmesi mümkün olabiliyor.