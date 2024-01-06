Gişelere çarpan otobüs alev alev yandı

Kaynak: DHA
Gişelere çarpan otobüs alev alev yandı
Adana'da gişelere çarpan otobüste yangın çıktı. Kaza sonrası alev alev yanan otobüste 6 kişi yaralandı.

Adana'da otobüs gişelere çarpınca korku dolu anlar yaşandı. Kaza sonrası otobüste yangın çıkınca can pazarı yaşandı. Yolcular süratle otobüsten tahliye edilirken, kaza sırasında 6 kişinin yaralandığını öğrenildi.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep TAG Otoyolu'nun Adana bölümündeki batı gişelerinde meydana geldi. Otobüs beton bariyere çarpmasıyla meydana gelen kaza sonrası alev alan otübüste yangın çıktı.

MOTOR ALEV ALDI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle TAG Otoyolu'nun Adana batı gişelerinde meydana gelen kaza sırasında 6 kişi yaralandı. .

Otobüsün beton bariyerlere çarpması sonucu motor kısmı alev aldı yangın çıktı. Motorun alev aldığını fark eden şoför araçtaki 18 yolcuyu tahliye etti. Kaza sonrası olay yerine polis, jandarma,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüyle birlikte toplam 6 kişi Adana'daki hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdüğünde araç tamamen kullanılamaz hale gelmişti.

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