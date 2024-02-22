Giydiğiniz ayakkabı yaşam sürenizi belirliyor. En az yaşayan ayak numarası belli oldu

Herkesin ayak yapısı farklıdır ve bu nedenle sağlıklı ayakkabı seçimi kişisel tercihlere ve ayak yapısına bağlıdır. Ancak, genel olarak sağlıklı ayakkabı seçimi için bazı öneriler bulunur.

Bunlardan en önemlisi "Doğru boyut"tur.

Bilim insanları ayak numarasına göre yaşam süresi konusunda en ilginç araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Yapılan araştırmada, yaşam ömrü ile ayak numarası arasında bağ olabileceği iddia edildi. Dr. Hans Biors, "İsveç'in her noktasından veriler değerlendirildi. Sonuca öldükleri zamanki ayak numaralarını ölçerek ulaşıldı. Gördük ki küçük ayaklılar daha uzun yaşamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Dr. Biors, ayak numarasıyla insan ömrünün tahmin edilebilirliğini ortaya koyduklarını belirtti. Yapılan çalışmaladda şu sonuç çıktı:

KADINLAR İÇİN

36 Numara – 64-69 yaş

37.5 Numara – 70-76 yaş

38 Numara – 77-82 yaş

40 Numara – 78-84 yaş

42 Numara – 73-75 yaş

44 Numara – 70-72 yaş

45 Numara – 67-70 yaş

46.5 Numara – 66-69 yaş

ERKEKLER İÇİN

37.5 Numara – 63-66 yaş

38.5 Numara– 64-69 yaş

40 Numara – 66-69 yaş

42 Numara – 67-72 yaş

43 Numara – 72-75 yaş

44 Numara – 73-77 yaş

AYAĞINIZA GÖRE DOĞRU AYAKKABI NASIL SEÇİLMELİ?

1- Doğru boyut: Ayakkabı, ayaklarınıza tam olarak uygun olmalıdır. Ayak parmaklarınızın ucu ile ayakkabının ucu arasında yaklaşık bir parmak boşluk olmalıdır. Ayakkabıyı giyerken sıkıntı veya baskı hissetmemelisiniz.

2- Konfor: Ayakkabıyı giydiğinizde hemen rahat hissetmelisiniz. Ayakkabının iç kısmı yumuşak olmalı ve ayağınızı desteklemelidir. Ayak tabanınızı destekleyen ve doğal şeklini takip eden bir taban seçmek önemlidir.

3- Malzeme: Nefes alabilir ve esnek malzemeler tercih edilmelidir. Deri gibi doğal malzemeler tercih edilebilir, çünkü bu malzemeler ayak sağlığını koruyabilir ve ayakları terletmeyebilir.

4- Destek: Ayakkabı, ayak bileğinizi ve ayak tabanınızı desteklemelidir. Özellikle ayaklarınızda ağrı veya rahatsızlık varsa, ayak yapınıza uygun destek sağlayan bir model seçmek önemlidir.

5- Kullanım amacı: Ayakkabıyı ne amaçla kullanacağınızı göz önünde bulundurun. Spor yaparken veya uzun süre ayakta dururken giyeceğiniz ayakkabılar, farklı destek ve özelliklere sahip olabilir.

6- Deneme: Mümkünse, ayakkabıyı satın almadan önce deneyin ve farklı modelleri karşılaştırın. Ayakkabıyı denediğinizde yürüyüş yapın ve rahatlığını test edin.