Giydiğiniz ayakkabı yaşam sürenizi belirliyor. En az yaşayan ayak numarası belli oldu

Herkesin ayak yapısı farklıdır ve bu nedenle sağlıklı ayakkabı seçimi kişisel tercihlere ve ayak yapısına bağlıdır. Ancak, genel olarak sağlıklı ayakkabı seçimi için bazı öneriler bulunur.
Bunlardan en önemlisi "Doğru boyut"tur.
Bilim insanları ayak numarasına göre yaşam süresi konusunda en ilginç araştırmanın sonuçlarını açıkladı.
Yapılan araştırmada, yaşam ömrü ile ayak numarası arasında bağ olabileceği iddia edildi. Dr. Hans Biors, "İsveç'in her noktasından veriler değerlendirildi. Sonuca öldükleri zamanki ayak numaralarını ölçerek ulaşıldı. Gördük ki küçük ayaklılar daha uzun yaşamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Dr. Biors, ayak numarasıyla insan ömrünün tahmin edilebilirliğini ortaya koyduklarını belirtti. Yapılan çalışmaladda şu sonuç çıktı:
KADINLAR İÇİN
36 Numara – 64-69 yaş
37.5 Numara – 70-76 yaş
38 Numara – 77-82 yaş
40 Numara – 78-84 yaş
42 Numara – 73-75 yaş
44 Numara – 70-72 yaş
45 Numara – 67-70 yaş
46.5 Numara – 66-69 yaş
ERKEKLER İÇİN
37.5 Numara – 63-66 yaş
38.5 Numara– 64-69 yaş
40 Numara – 66-69 yaş
42 Numara – 67-72 yaş
43 Numara – 72-75 yaş
44 Numara – 73-77 yaş
AYAĞINIZA GÖRE DOĞRU AYAKKABI NASIL SEÇİLMELİ?
1- Doğru boyut: Ayakkabı, ayaklarınıza tam olarak uygun olmalıdır. Ayak parmaklarınızın ucu ile ayakkabının ucu arasında yaklaşık bir parmak boşluk olmalıdır. Ayakkabıyı giyerken sıkıntı veya baskı hissetmemelisiniz.
2- Konfor: Ayakkabıyı giydiğinizde hemen rahat hissetmelisiniz. Ayakkabının iç kısmı yumuşak olmalı ve ayağınızı desteklemelidir. Ayak tabanınızı destekleyen ve doğal şeklini takip eden bir taban seçmek önemlidir.
3- Malzeme: Nefes alabilir ve esnek malzemeler tercih edilmelidir. Deri gibi doğal malzemeler tercih edilebilir, çünkü bu malzemeler ayak sağlığını koruyabilir ve ayakları terletmeyebilir.
4- Destek: Ayakkabı, ayak bileğinizi ve ayak tabanınızı desteklemelidir. Özellikle ayaklarınızda ağrı veya rahatsızlık varsa, ayak yapınıza uygun destek sağlayan bir model seçmek önemlidir.
5- Kullanım amacı: Ayakkabıyı ne amaçla kullanacağınızı göz önünde bulundurun. Spor yaparken veya uzun süre ayakta dururken giyeceğiniz ayakkabılar, farklı destek ve özelliklere sahip olabilir.
6- Deneme: Mümkünse, ayakkabıyı satın almadan önce deneyin ve farklı modelleri karşılaştırın. Ayakkabıyı denediğinizde yürüyüş yapın ve rahatlığını test edin.