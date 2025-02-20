Giyim markası, termal giyimde ihracat karnesini paylaştı

Yıllardır hasreti çekilen çetin kış atmosferinin gelmesiyle birlikte, soğuk havadan korunmak isteyenler çözümü termal kıyafetlerde buluyor. Yenilikçi iç giyim ve termal giyim konusunda sektörün öncülerinden olan Blackspade ise hem global hem de yurt içi karnesini açıkladı. 2025 kışının termal giyim satışlarındaki etkisinin gözle görülür seviyede olduğuna dikkat çekti. Başta Hollanda, Almanya ve İngiltere olmak üzere 25'in üzerinde ülkeden yoğun talep aldıklarını; bu yıl termal giyim satışlarının %15,4 artarak toplam ihracatlarının %44’ünü oluşturduğunu belirtti.

“TERMAL KOLEKSİYONLARIMIZA GÖSTERİLEN İLGİDEN MEMNUNUZ”

Soğuk hava koşullarında konforlu ve sağlıklı bir kıyafet stili arayanlar için termal giysilerin kusursuz bir alternatif olduğunu belirten Blackspade Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Narbay, "Termal içlikler, vücut ısısını koruyarak soğuk havalarda üşümeyi engellerken, aynı zamanda teri dışarı atan nefes alabilir yapıları sayesinde cilt sağlığını destekliyor. Termal ürünler konusunda farkındalık kazanan tüketici sayısı her geçen gün artıyor. Biz de termal içlik koleksiyonumuza olan yoğun ilgiden çok memnunuz” dedi.

“ARTAN TALEBİ KARŞILAMAK İÇİN ARALIKSIZ ÇALIŞIYORUZ”

Kullanıcı ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştirmek için sürekli çalıştıklarını ifade eden Blackspade Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Narbay, “Kış ayları, yani soğuk hava koşullarının başladığı dönemde hem yurt içi hem yurt dışı olmak üzere termal giyime talep artıyor. İnternet sitemizden yapılan alışveriş verilerini derledik. Yurt dışından yapılan alışverişlerin neredeyse yarısını termal ürünler oluşturuyor. Termal ürün ihracatımız oranı bu yıl %15,4 arttı. Bu veriler, global ölçekte sağlıklı ve konforlu bir kış geçirmek isteyenlerin tercihlerini ortaya koyuyor. Biz de artan talebi karşılamak ve kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştirmek için inovatif çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“NEFES ALABILIR KUMAŞLAR, MEVSIMSEL HASTALIKLARA KARŞI KORUYUCU ROL OYNUYOR”

"Konforu ve şıklığı bir araya getiren ürünleriyle geniş bir müşteri kitlesine hitap eden markamız hem yurt içinde hem de yurt dışında popüler” diyen Blackspade Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Narbay, “Modern tasarımlarımız ve yüksek kaliteli kumaşlarımızla öne çıkıyoruz. Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına göre ergonomik ve fonksiyonel çözümler sunuyoruz. Günlük hayatın her alanında kullanılabilen ürünlerimiz, soğuk havalarda maksimum konfor ve koruma sağlamak üzere tasarlandı. Yüksek kaliteli kumaşları ve vücut ısısını dengeleyen teknolojisiyle termal içliklerimiz, spor aktivitelerinden şehir yaşamına kadar geniş bir kullanım alanı kapsıyor. Özellikle vücudu sıcak tutan, teri dışarı atan ve nefes alabilir kumaşlar hem hareket kabiliyetini artırıyor hem de soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıklara karşı koruyucu bir rol oynuyor” şeklinde konuşarak değerlendirmelerini şunları ekledi:

“Bu kış hem sıcak hem de şık kalmak isteyenler için termal içlikler, dolapların vazgeçilmez bir parçası olacak. Kış konforunu bir adım öteye taşımak isteyenler için güvenilir bir tercih olmaya devam ediyoruz. Markamızın geniş ürün yelpazesi, her yaş grubundan kullanıcıya hitap ediyor ve online alışveriş platformlarından da kolayca erişilebiliyor. Örneğin bizim termal ürünlerimiz, soğuk kış aylarında sıcaklık ve konfor arayan çocuklu aileler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Aileler hem kendileri hem de çocukları için vücut ısısını koruyan, rahat hareket etmelerini sağlayan ve sağlıklı kumaşlardan üretilmiş termal içlikleri seçiyor. Bunun yanı sıra işlevselliği ve dayanıklılığı çocukların kış boyunca rahatça oynayıp hareket etmelerini sağlıyor.”

“2025’TE DAHA YENILIKÇI VE FONKSIYONEL ÜRÜNLER SUNACAĞIZ”

Gelecek döneme ilişkin hedeflerini de açıklayan Blackspade Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Narbay, sözlerini şöyle noktaladı: “2025’te üretim kapasitemizi artırarak müşterilerimize daha yenilikçi ve fonksiyonel ürünler sunmayı hedefliyoruz. Türkiye’de Van’daki tesisimizin katkısıyla üretim gücümüzü iki katına çıkardık. Bu sayede, müşteri geribildirimlerini merkeze alarak daha konforlu, yüksek performanslı ve fonksiyonel iç, termal ve ev giyim ürünleri tasarlıyoruz. Bununla birlikte, Türkiye’de daha fazla lokasyonda yeni mağazalar açarak tüketicilerimizle doğrudan buluşmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, internet sitemizin giderek artan müşteri potansiyeli sayesinde, dijital kanallar aracılığıyla Türkiye ve yurt dışındaki birçok potansiyel müşteriye ulaşıyor, ürünlerimizi geniş kitlelerle buluşturuyoruz. Kaliteli üretim anlayışımız ve büyüyen satış ağımızla, Blackspade deneyimini daha fazla kişiye sunmaya devam edeceğiz.”