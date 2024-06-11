Gizem Karaca bikinili pozlarını paylaştı. Herkes beğeni butonuna hücum etti

Gizem Karaca, "Safir" dizisindeki "Güneş" rolüyle tanınan başarılı bir oyuncudur ve son tatilini Mykonos'ta geçirdi.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı bikinili fotoğraflar, İzmir'de yaşayan Karaca'ya hayranlarından büyük beğeni topladı.

"Güzel Köylü", "İçimdeki Fırtına", "Baraj" gibi dizilerle adını duyuran Karaca, 2017'de Kemal Ekmekçi ile evlenmiş ve İzmir'e taşınarak doğayla iç içe bir yaşam sürmeye başladığı biliniyordu.

Bahçe işleriyle de ilgilenen Karaca'nın bu yeni yaşam tarzı, uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.

GİZEM KARACA KİMDİR?

7 Eylül 1992'de İstanbul'da doğan Karaca, çocukluğunu Amerika'da, eğitim yıllarını ise Kanada'da geçirmişti.

Türkiye'ye dönüş yaparak İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitimine devam eden Karaca, 2011 Miss Turkey yarışmasında ikinci olmuş ve bu başarısıyla oyunculuk kariyerine adım atmıştı.

"Eve Düşen Yıldırım", "Emir'in Yolu", "Benim Hala Umudum Var" gibi dizilerde rol alarak tanınmıştı.

2017'de işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen ve 2018'de oğlu Zeno'yu dünyaya getiren Karaca, şu an İzmir'de ailesiyle birlikte yaşamakta ve oyunculuğa ara vermiş durumda.