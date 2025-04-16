Gizem Karaca'nın hamilelik yolculuğu sosyal medyayı salladı

Bir dönem unutulmaz dizilerdeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Karaca, son yıllarda daha sakin bir yaşam tarzını benimsedi.

2017’de Kemal Ekmekçi ile evlenen oyuncu, İzmir’e taşınarak doğayla bütünleşmiş, huzurlu bir hayat kurdu. Şu anda ise ilk kez anne olma sevincini yaşayan Karaca, hamilelik sürecini titizlikle geçiriyor.

Bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamayan oyuncu, doğumun İzmir’de gerçekleşeceğini ve normal doğumu tercih ettiğini ifade etti:

“Suda doğum gibi yöntemler bana hitap etmedi, her şeyin doğal akışında ilerlemesini istiyorum.”

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, sekiz yıldır Kemal Ekmekçi ile sürdürdüğü mutlu evliliğinde ilk bebeklerini kucaklarına almak için sabırsızlanıyor.

29 haftalık hamile olan Karaca, belirginleşen karnını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinden büyük ilgi gördü.

YENİ PAYLAŞIM HEYECAN OLUŞTURDU!

Hamilelik sürecini sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşmayı sürdüren Karaca, 29. haftadan yeni fotoğraflar yayınladı. Karnının belirginleştiği karelere “29” notunu ekleyen oyuncu, bu özel anları takipçileriyle paylaşarak büyük beğeni topladı.

GİZEM KARACA KİMDİR?

Gizem Karaca, Türk oyuncu ve model. 7 Eylül 1992 tarihinde İstanbul’da doğan Karaca, oyunculuk kariyerine 2011 yılında “Adını Feriha Koydum” dizisiyle adım attı.

Ardından “Emir’in Yolu”, “Güzel Köylü” ve “İçimdeki Fırtına” gibi yapımlarda rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenen Karaca, İzmir’de sakin bir yaşam sürmekte ve kariyerine seçici projelerle devam etmekte.

Şu anda ilk bebeğini bekleyen oyuncu, hamilelik sürecini sosyal medya üzerinden paylaşarak dikkat çekmekte.