Gizemli adaya ayak basan kayboluyor. 6 ayda 11 kişi kayboldu

Tenerife'de tatil yapan 19 yaşındaki Jay Slater ile 17 Haziran'dan beri irtibat kurulamadığı iddia edildi. Polis ve arama-kurtarma ekiplerinin genç adamı bulmak için 13 gün boyunca yoğun çaba gösterdiği ancak başarılı olamadığı ileri sürüldü.

Slater'ın kayboluşu, internet kullanıcılarının spekülasyonlarına yol açarken son altı ay içinde kaybolan diğer 10 kişiyle ilişkisi olup olmadığı iddiası da gündeme geldi.

Slater ailesi, oğullarının bir an önce bulunmasını istiyor ve olayın endişe verici bir boyutu olduğuna inandığını ifade etti.

40 YIL BOYUNCA ÇÖZÜLEMEMİŞ VAKALAR ARASINDA

Tenerife'de son altı ay içinde kaybolan 11. turist olan Slater'ın vakası, diğer kayıp durumlarla birlikte, neredeyse 40 yıl boyunca çözülememiş vakalar arasında yer almaktaydı.

27 yaşındaki Mariel González Gutiérrez ve 2 yaşındaki oğlu Sebastian Cobos Gonzalez, 21 Mart'ta Santa Cruz de Tenerife'de kayboldu. Belaruslu bir anne ve oğlu da 27 Mart'ta kayboldu.

66 yaşındaki Laura Gaston, Tenerife açıklarında bir balıkçı tarafından yüzerken bulundu. Başına torba geçirilmiş, bir eli ve iki bacağı kesilmişti.

İrlandalı 28 yaşındaki futbolcu Ryan Cooney, Tenerife'de tatil yaparken saldırıya uğrayıp soyulduktan sonra kayboldu, ancak birkaç gün sonra yeniden ortaya çıktı.