Gizli kan testi sonuçları yanıltabilir mi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatih Mehmet Köksoy
Gizli kan testi sonuçları yanıltabilir mi
Dışkıda gizli kan testi yani gaitada gizli kan testi (GGK) hekimleri ya da hastayı yanıltabilir mi? İşte yanıtı ve ayrıntılar...

Gaita testi kanseri belirlemek için yapılıyor. Dışkıdaki kan araştırılıyor. Bu sayede kişinin kolon ya da bağırsak kanseri olup olmadığı anlaşılıyor. Ancak testin yapılması çok hassas...

GİZLİ KAN TESTİ NASIL YAPILIYOR?

Kişiler Aile hekimliklerinden gaita testi aparatını alabiliyor. Eve geldiklerinde dışkılama yaparak aparatta bulunan materyallerle pozitif ya da nefatif olduğunu anlıyor. O testin sonucu tekrar Aile hekimliğine götürülerek değerlendirmeye alınıyor..

Tuvalet kağıdında çıplak gözle görülmeyen dışkıda bulunan kan anlamına geliyor.

Dışkıdaki kan, sindirim sisteminde muhtemelen gizli bir kanama olduğunu gösteriyor. Kolerektal kanser bu şekilde anlaşılıyor. Kadınlarda pek sık rastlanmıyor. Ancak kolan kanseri kimi zaman kadınlarında ölmelerine neden oluyor...

Ulusal kanser tarama programında 45 yaşın üzerindeki kişilere mutlaka bu testin uygulanması öneriliyor.

Aile geçmişinde kolon kanseri olanların mutlaka bu testi yaptırması öneriliyor. Kan testinde şüpheli görülenlere Kolonoskopi uygulanıyor.

TEST HER ZAMAN DOĞRU ÇIKAR MI?

Testin mükemmel çıkması için gerekenleri bilmek gerekiyor.
Öneğin testi yapmadan birkaç gün önce diş fırçalamamak gerekiyor. Çünkü diş etlerindeki kanama bile bu teste yansıya biliyor..

En iyi metot kişinin 2 yılda bir Kolonoskopi yaptırması...

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