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Gizli gizli ses kaydı alan yandı. Anayasa Mahkemesi son kararını açıkladı

Anayasa Mahkemesi, konuşmaları gizlice kaydedilen kişinin yaptığı hak ihlali başvurusunda, verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Ses kaydının özel yaşamın gizliliği ihlaline girdiği belirtildi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 15:13
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Gizli ses kaydı konusunda Anayasa Mahkemesi son kararı verdi. Ses kaydı özel hayatın gizliliği ihlaline giriyor

Gizli gizli ses kaydı alan yandı. Anayasa Mahkemesi son kararını açıkladı
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, başvurucunun, borç ilişkisiyle ilgili bir konuşması kayıt altına alınarak, şüpheli sıfatıyla yer aldığı ceza soruşturması dosyasına sunuldu. Başvurucunun, sesi kaydeden kişi hakkındaki suç duyurusu üzerine ilgili Başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Başsavcılık, ses kaydını alanın başvurucu tarafından işlendiğini iddia ettiği suçlara ilişkin delil sunma amacıyla hareket ettiği, konuşma içeriğinde özel hayatın gizliliğini ihlal eden bir hususun konuşulmadığı ve bu yönde Yargıtay kararlarının bulunduğunu belirterek, kovuşturmaya yer olmadığına değindi. Başvurucunun itirazı da Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi.

Hukuka aykırı şekilde kayıt altına alındığını savunan başvurucu, şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın devletin pozitif yükümlülüklerine uygun yürütülmediği ve kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme başvuruyu inceledi. Anayasanın 20'nci maddesinde güvence altına alınan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. İhlal kararının örneğinin de ilgili başsavcılığa gönderilmesi kararlaştırıldı.

KARARIN GEREKÇESİ

Anayasa Mahkemesi'nin kararında, yürütülen soruşturmada, başvurucunun rızası dışında kayıt alma işlemi yapıldığı, bu durumun başvurucunun kişisel verilerini ve özel hayat alanını ne suretle etkilediği hususunda herhangi bir değerlendirme yapılmadığı ifade edildi.

Soruşturmada, başvurucunun ses kaydında kesinti ya da ekleme yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi konusundaki taleplerinin de karşılanmadığı belirtilen kararda, kaydın planlı şekilde yapıldığı iddiasına ilişkin olarak da ismi geçen diğer kişilerin bilgisine başvurulmadığı bildirildi.

Bu yönüyle soruşturmayı yürüten başsavcılık tarafından açıklığın temin edilmediği ve başvurucunun soruşturma sürecinde usule ilişkin güvencelerden yeterli şekilde yararlandırılmadığı vurgulandı.

(Kaynak: AA)

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FİKRİ TAKİPÇİ
1.12.2022 15:27
Hukukta benzer olsa da her olay farklıdır. "O anki hal ve şartlar içerisinde başka türlü delil imkanı yoksa geçerlidir. Ör. Cinsel taciz anında kayda başladınız. AYM şartlar farklı.  
 
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