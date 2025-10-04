Gizli ve genetik kalp rahatsızlıklarıyla ilgili ailelere uyarılar

Son yıllarda çocuklarda ve genç sporcularda görülen ani kalp durması vakaları, dikkatleri genç nüfusun kalp sağlığına yöneltti.

Uzmanlar, doğuştan gelen veya genetik kökenli bazı kalp hastalıklarının, özellikle düzenli ve yoğun fiziksel aktivite yapan çocuklarda, belirti vermeden ilerleyebildiğini ve bu durumun teşhisi güçleştirdiğini bildirdi.

Amerika Kalp Derneği'nin (AHA) bilimsel çalışmalarında yer almış önemli bir isim olan Dr. Julie A. Brothers, yüksek performans gösteren çocuklarda dahi altta yatan bir kardiyak durumun var olabileceğini ifade etti.

Dr. Brothers'ın belirttiğine göre, kalp kusurlarına sahip bazı çocuklar, fiziksel kısıtlamalara rağmen yaşıtlarıyla karşılaştırılabilir düzeyde aktif olabiliyor. Bu durum, ebeveynler ve hatta doktorlar için dahi bir yanıltıcı gösterge olarak öne çıktı.

GİZLENEN TEHLİKE: AİLESEL KALP HASTALIKLARI

University Hospitals Spor Kardiyolojisi Direktörü Dr. Bradley Lander, özellikle yüksek yoğunluklu egzersizin, altta yatan kalp hastalığı olan kişilerde ani kalp durması riskini artırabileceği yönünde uyarılarda bulundu. Dr. Lander, "Kalıtsal bir kardiyak rahatsızlığı olan ve aktif spor yapmak isteyen herkes, bunu yapmadan önce bir uzmana görünmelidir," değerlendirmesini yaptı. Bu genetik rahatsızlıklar arasında en sık karşılaşılanların Hipertrofik Kardiyomiyopati ve Aritmojenik Sağ Ventrikül Kardiyomiyopatisi (ARVC) gibi kalp kası hastalıkları olduğu kaydedildi.

Baylor Scott & White McLane Çocuk Tıp Merkezi'ndeki pediatrik kardiyologlar, daha önce hiç semptom göstermeyen ve yoğun spor yapan 14 yaşındaki bir gençte ARVC teşhisi konulduğunu gösteren vaka incelemeleri paylaştı. Gencin, yıllık rutin fizik muayene sırasında tespit edilen anormal kalp ritmi sayesinde hayati tehlike atlattığı belirtildi. Bu tür vakalar, yüksek hareketliliğin bir hastalığın varlığını tamamen gizleyebildiğini kanıtladı.

EBEVEYNLERE KRİTİK UYARILAR VE BİLİMSEL TAVSİYELER

Uzmanlar, çocukların kalp sağlığını korumak için atılması gereken adımları vurguladı:

Rutin Kontroller ve Risk Sinyalleri: Dr. Lander, çocuklarda egzersiz sırasında veya eforla birlikte ortaya çıkan göğüs ağrısı, sıkışma, olağandışı nefes darlığı, kalp çarpıntısı veya bayılmaya yakın his gibi belirtilerin "kırmızı bayrak" olduğunu ve acilen kardiyoloji uzmanına başvurulması gerektiğini kaydetti.

Aile Öyküsü Hayati Öneme Sahip: Amerikan Kalp Derneği, ebeveynlerin ve kardeşlerin kalp sağlığı geçmişini öğrenmenin risk değerlendirmesinde kritik olduğunu belirtti. Birinci derece akrabalarda erken yaşta kalp hastalığı veya ani ölüm öyküsü, çocuk için de risk teşkil edebiliyor.

Fiziksel Aktivitenin Doğru Yönetimi: Kanada'daki Kalp Enstitüsü'nden Dr. Patricia E. Longmuir, genel kılavuzların, ritim bozukluğu olan hastalar dışındaki doğuştan kalp kusurlu hastalar için rekreasyonel fiziksel aktiviteyi kısıtlamaya dair kanıt içermediğini hatırlattı. Ancak, her çocuğun durumunun benzersiz olduğu ve egzersiz rejiminin bireyselleştirilmiş bir yaklaşımla belirlenmesi gerektiği ifade edildi. Kardiyologlar, bu tür durumlar için rekabetçi ve yüksek yoğunluklu sporlardan kaçınılmasını tavsiye etti.

Uluslararası uzmanlar, aktif çocukların sağlıklarını korumak adına düzenli tıbbi değerlendirmelerin ve belirtilere karşı uyanık olmanın en güvenli yaklaşım olduğu konusunda ebeveynleri kesin bir dille uyardı.