Rum komandolar aralıksız “Magosa’ya döneceğiz” marşı okudu. Bu marş, Türklere katliamlar düzenleyen terör örgütü EOKA’nın lider kadrosunda yer alan, İngiliz yönetimi döneminde idam edilen Stelios Mavrommatis’in adının verildiği Larnaka askeri kamptaki yemin töreninde yükseldi.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, “EOKA’nın kahramanları” olduğunu belirterek komando eğitimi gösterisi yapan acemi askerlere yeşil berelerini dualarla taktı. Kıbrıs Rum yönetiminde, Türk düşmanlığı’nın temeli eğitim sisteminde başlıyor.

DÜŞMANLIK EĞİTİMLE EMPOZE EDİLİYOR

Kıbrıs Rum yönetimi laik bir ülke değil ve Türk düşmanlığıyla ünlü Başpiskoposluğun liseye kadar temel eğitim sisteminde ders kitaplarının yazılımında yetkileri bulunuyor. Hürriyet’ten Ömer Bilge’nin haberine göre sözkonusu kitaplarda Türkler, “katliamcı” ve “Rumları evlerinden kovan barbarlar” olarak anlatılıyor. Rum toplumunda Başpiskopos’un sözleri, siyasi liderlerden daha fazla kabul görüyor.

Rumların, Yunanistan’la birleşmek amacıyla (ENOSİS) 1950’li yıllarda kurduğu EOKA terör örgütü, Rumlara göre İngilizlere karşı bağımsızlık mücadelesi nedeniyle “kahraman” sayılıyor. Ancak aynı örgüt Kıbrıslı Türklere en kanlı katliamları gerçekleştirdi.

Rum yönetimi Türkleri katlettiklerini kabul etmiyor ve 1963’te başlayan kanlı saldırılarını ‘Türk isyanı’ diye okullarda öğretiyor. Rumlara göre Kıbrıs sorunu 1974’te Türk ordusunun Barış Harekatı ile başladı. Hatta Kıbrıslı Türklerin yardımına gelen Türk ordusunu ‘işgalci’ olarak niteliyorlar.

EOKA KONUSU SON ZAMANLARDA YENİDEN HORTLADI

GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, 19 Kasım'da terör örgütü EOKA'ya dair materyallerin sergilendiği müzenin açılışını yapmış, müzenin isminin "Özgürlük Müzesi" olması da dikkat çekmişti.

Terör örgütü EOKA, Rum kökenli Yunan subay Grivas tarafından Kıbrıs'taki İngiliz yönetimine son vermek ve Ada'nın Yunanistan ile birleşmesini sağlamak için askeri bir harekat düzenlemek amacıyla 1950'lerin ortasına doğru kuruldu.

Kıbrıs'ta İngiliz idaresinin son bularak "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin kurulması ile birlikte Türkleri yeni kurulan devletten atmak için sayısız toplu katliamlara kalkışan terör örgütü EOKA, kendi görüşlerini benimsemeyen Rumları da katletti.