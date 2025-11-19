Rum basınında yer alan haberlere göre, Hristodulidis, Baf kentine bağlı Hloraka'da EOKA'nın 1955-1959 dönemine ait faaliyetlerinin yer aldığı "Özgürlük Müzesi"nin açılışına katıldı.

Terör örgütü EOKA'ya dair materyallerin ve belgelerin sergilendiği "Özgürlük Müzesi"nin, örgütün kurucusu Yeoryos Grivas'ın ilk saklandığı yerlerden biri olduğu belirtildi.

EOKA NEDİR?

Terör örgütü EOKA, Rum kökenli Yunan subay Grivas tarafından Kıbrıs'taki İngiliz yönetimine son vermek ve Ada'nın Yunanistan ile birleşmesini sağlamak için askeri bir harekat düzenlemek amacıyla 1950'lerin ortasına doğru kuruldu.

Kıbrıs'ta İngiliz idaresinin son bularak "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin kurulması ile birlikte Türkleri yeni kurulan devletten atmak için sayısız toplu katliamlara kalkışan terör örgütü EOKA, kendi görüşlerini benimsemeyen Rumları da katletti.