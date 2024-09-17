Glütensiz yemek yarışması yapılacak

Çayırova'da 18 Eylül Çarşamba günü Çağdaşkent Sosyal Tesisleri'nde ulusal glütensiz yemek yarışması düzenlenecek. Çayırova Belediyesi ve Çayırova Glütensiz Yaşam Derneği'nin iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlikte, Türkiye'nin 13 farklı ilinden gelen aşçılar yeteneklerini glütensiz yemeklerle sergileyecek.

Yarışmanın amacı, glüten hassasiyeti nedeniyle çölyak hastalığı yaşayan bireylerin beslenme konusunda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmaktır. Etkinlik, Çölyak hastalığı hakkında bilgi vermek ve glütensiz besinlere erişimi kolaylaştırmak isteyen tüm vatandaşları hedeflemektedir.

Kocaeli, İstanbul, İzmir, Hatay, Diyarbakır, Aksaray, Konya, Bursa, Şanlıurfa, Gaziantep, Kütahya, Adıyaman ve Uşak illerinden gelen glütensiz yaşam dernek başkanları ve aşçılar, bu özel yarışmada yeteneklerini gösterecek. Yarışma, saat 14.00'te başlayacak ve glütensiz mutfak sanatları konusunda önemli bir etkinlik olarak öne çıkacak.