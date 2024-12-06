Gmail hesaplarınıza dikkat! Google 7 gün süre verdi

Google, Gmail hesaplarının hacklenmesi durumunda kullanıcıların 7 gün içinde harekete geçmeleri gerektiğini açıkladı. Hesap ele geçirildikten sonra, saldırganlar şifreleri, telefon numaralarını ve kurtarma bilgilerini değiştirerek orijinal kullanıcıların erişimini engelliyor. Uzmanlar, kimlik avına karşı dayanıklı güvenlik yöntemlerinin kullanılmasını ve kurtarma bilgilerin güncel tutulmasını öneriyor.

Son dönemde Reddit gibi platformlarda birçok kullanıcı, hesaplarının ele geçirildiğini ve kurtarma bilgilerine ulaşamadığını ifade ediyor. Örneğin, bir kullanıcı, hesap bilgilerinin saldırganlar tarafından değiştirildiğini ve sadece eski bir kurtarma e-posta adresine erişebildiğini belirtti. Ancak bu bile giriş yapmasına yeterli olmadı.

GOOGLE'DAN KRİTİK KURTARMA ADIMLARI

Google Güvenlik Sözcüsü Ross Richendrfer, bu tür saldırıların yalnızca Gmail'e özgü olmadığını, genel bir hack yöntemi olduğunu belirtti. Ancak, kullanıcıların çoğunun güvenlik anahtarları veya kimlik avına karşı dayanıklı doğrulama yöntemlerini kullanmadığına dikkat çekti. Richendrfer, “Hesabınızı korumak için kurtarma telefon numarası ve e-posta adresinizi mutlaka ayarlayın,” dedi.

Google’a göre, saldırganlar telefon numaranızı değiştirirse, eski kurtarma telefon numaranızla hesabınızı geri almak için sadece 7 gününüz var. Aynı şekilde, kurtarma e-posta adresinizi değiştirirseniz, eski adresiniz üzerinden 1 hafta boyunca giriş kodları alabilirsiniz.

Kurtarma telefon numarası ve e-posta adresini eklemek veya güncellemek için Android cihazınızın ayarlar bölümünden “Google Hesabınızı Yönetin” seçeneğine gidin. Güvenlik sekmesinde kurtarma bilgilerini ayarlayabilirsiniz. Google, bu numaranın yalnızca size ait bir akıllı telefon olmasını ve düzenli olarak kullanılması gerektiğini öneriyor.

YENİ YIL KARARINIZ: GÜVENLİĞİNİZİ ARTIRIN

Google, 2025'e yaklaşırken kullanıcıların bu önemli güvenlik adımlarını ihmal etmemesi gerektiğini vurguluyor. Kurtarma bilgilerinizi güncel tutarak ve bilinmeyen bağlantılardan kaçınarak hem hesabınızı hem de çevrimiçi varlığınızı güvence altına alabilirsiniz.

Gmail kullanıcıları, daha fazla yardım için Google’ın hesap kurtarma rehberine başvurabilir. Hesabınıza erişim sağlamak için doğru cihazı ve konumu kullandığınızdan emin olun. Google, kullanıcıların bu rehberi adım adım takip ederek hesaplarını tekrar kontrol altına alabileceklerini belirtiyor.

Gmail hesaplarının korunması, dijital dünyada kimlik avı saldırıları ve kötü amaçlı yazılımların artış gösterdiği bir dönemde daha da önem kazanıyor. Google’ın rehberliğini izleyerek, hem bugününüzü hem de geleceğinizi koruma altına alın.