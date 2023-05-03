Gmail'de 1 yıl önceki iletileri bulmanın en kolay yolu belli oldu

Google Türkiye Gmail’da iletileri bulmak için kolay bir yolu açıkladı.

Gmail'de 1 yıl önceki iletileri bulmanın en kolay yolu belli oldu

Google Türkiye sosyal medya hesabından Gmail’le ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Gmail’da 1 yıl önceki iletileri daha kolay bulmak için Google Türkiye kısa bir yol açıkladı.

1 yıl İletileri bulmak için Gmail’deki arama çubuğuna "older_than:1y" yazın. Bu sayede kolay bir şekilde iletilerinizi bulabilirsiniz.

Aynı zaman 1 yıl önceki e-postaları seçere silmek için de bu yöntem oldukça yararlı.

Google Türkiye paylaşımında, “Gmail’de arama çubuğuna "older_than:1y" yazarsan 1 yıl önceki e-postalarını seçip silebilirsin.” İfadelerini kullandı.

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