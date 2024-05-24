Göbek yağlarını eriten besinler ortaya çıktı. Uzmanlar önerdi

Göbek yağları, birçok insanın kurtulmak istediği bir sorun olduğu biliniyor.

Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz, bu yağları eritmek için en etkili yöntemler arasında yer alıyor.

Peki, uzmanlar hangi besinleri öneriyor?

İşte göbek yağlarını eritmeye yardımcı olabilecek besinler ve uzman görüşleri:

1. Yüksek Lifli Gıdalar: Soluble fiber, yani suda çözünebilen lifler, sindirim sistemini yavaşlatarak tokluk hissi verir ve kalori alımını azaltabilir. Her 10 gram artışla göbek yağı kazancının %3.7 azaldığı gözlemlendi.

Yüksek lifli gıdalar arasında meyveler, sebzeler, baklagiller, yulaf ve arpa bulunmakta.

2. Trans Yağlardan Kaçının: Trans yağlar, iltihaplanma, kalp hastalıkları, insülin direnci ve göbek yağı kazancı ile ilişkilendirildi. Ürün etiketlerini dikkatlice okuyarak trans yağ içeren ürünlerden uzak durmak önemli olduğu vurgulandı.

3. Protein Ağırlıklı Beslenme: Yüksek kaliteli protein tüketimi, göbek yağları ve bel çevresi seviyelerinin düşmesi ile ilişkilendirildi. Protein, açlık hormonlarını azaltabilir, yağsız kas kütlesini artırabilir ve istekleri azaltabilir.

4. Sağlıklı Yağlar: Monounsaturated yağlar olarak bilinen sağlıklı yağlar, genel vücut yağının azalmasına yardımcı olabilir. Özellikle doymuş yağların yerine monounsaturated yağlarla değiştirilmesi vücut yağ seviyelerini düşürebilir.

Uzman Görüşleri:

• Lauren Manaker, MS, RDN: Avokado, yumurta, yağsız etler ve tam tahıllar gibi protein, lif ve iyi yağlar açısından zengin besinlerin metabolizmayı destekleyebileceğini belirtti.

• Healthline, Soluble fiber tüketiminin artırılması ve trans yağlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

• Forbes Health, Gece yarısı atıştırmalarından kaçınmanın ve karbonhidrat tüketiminin dikkatlice değerlendirilmesinin göbek yağlarını azaltmada etkili olabileceğini belirtti.

• Mayo Clinic, Bitki bazlı gıdalara, örneğin meyveler, sebzeler ve tam tahıllara odaklanılmasını ve işlenmiş etler ile doymuş yağlardan kaçınılmasını önerdi.

Bu öneriler, göbek yağlarını eritmek için sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemini vurguladı.

Uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda, dengeli bir diyet ve düzenli egzersiz ile göbek yağlarından kurtulmak mümkün.