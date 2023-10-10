Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 181 organizatör yakalandı

Sınır bölgelerine düzenlenen 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörün yakalandığı açıklandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ”Jandarma birliklerimizin sınır bölgelerimizde düzenlediği 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisi yakalandı” ifadelerini kullandı.
62'Sİ TUTUKLANDI
Yakalanan organizatörlerden 62'sinin tutuklandığı ifade edilirken, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.