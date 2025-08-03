Göçmen kaçakçılığına ağır darbe! Çok sayıda gözaltı

Kaynak: Haber Merkezi
Göçmen kaçakçılığına ağır darbe! Çok sayıda gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 36 ilde düzenlenen operasyonlarda 102 göçmen kaçakçısı ve 393 düzensiz göçmen yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 ilde düzensiz göçe karşı son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 102 şüpheli göçmen kaçakçısının ve 393 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Adana, Adıyaman, Artvin, Bitlis, Bursa, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Batman, Iğdır, Osmaniye ve Düzce olmak üzere 36 ilde düzensiz göçe karşı operasyonlar düzenlendi.

Son 1 hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 102 şüpheli göçmen kaçakçısı ve 393 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 22’si tutuklanırken diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Operasyonlarda tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri ise başlatıldı.

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