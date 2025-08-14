Göçmen kuşların uğrak noktasına can suyu! Yeni kaynaklar tespit edildi

Kaynak: İHA
Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan ve birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan Ulaş Gölü, kuruma tehlikesine karşı korunuyor. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında yeni su kaynakları göle yönlendirilerek doğal ekosistemin devamlılığı sağlanıyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, kent merkezine 33 kilometre uzaklıkta yer alan ve "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü'nde, kuruma tehlikesine karşı önemli bir adım atıldı.

2-006.jpg

Yaz aylarında serin sularıyla birçok göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan gölde, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in talimatıyla başlatılan çalışmalar hız kazandı.

3-005.jpg

Sivas İl Özel İdaresi ekipleri ile Ulaş Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, göl çevresinde yeni su kaynakları tespit edildi.

4-003.jpg

Yapılan drenaj çalışmalarıyla bu kaynaklar göle yönlendirilerek su seviyesinin korunması hedefleniyor.

5-002.jpg

Böylece gölün kurumasının önüne geçilmesi ve bölgenin doğal ekosisteminin bozulmadan gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

6-001.jpg

Yetkililerden yapılan açıklamada ise çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, "Ulaş Gölü, bölge için sadece bir su kaynağı değil, aynı zamanda onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan önemli bir yaşam alanı ve doğal mirasımızdır. Gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor. Doğayı korumak, geleceğimizi korumaktır" ifadelerine yer verildi.

