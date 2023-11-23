Göğsü ağrıyan sıva ustası ölü bulundu

İHA'nın haberine göre, olay, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 96. Sokak üzerindeki 5 katlı apartman inşaatının birinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatın sıva işlerini tamamlayan Sabri Çelik (60), 3-4 gündür burada konaklamaya başladı.

Sabah inşaata gelen diğer işçiler, Çelik’in hareketsiz yattığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Sabri Çelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm haberini duyan Çelik’in yakınları ve çalışma arkadaşları üzüntü yaşarken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çelik’in cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Çelik’in dün gece göğüs ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye gittiği ve daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.