Göğüslerini 346 bin dolara sigortalattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Göğüslerini 346 bin dolara sigortalattı

1980'li ve 1990'lı yılların efsanevi Hong Kong yıldızı Amy Yip, göğüslerini sigortalatarak yine gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde HK01 adlı yerel bir gazetede yayınlanan röportajında Amy Yip "Göğüslerim benim için çok önemli. Ben onlar sayesinde yıldız oldum. Başlarına bir şey gelirse diye çok korktum ve sigortalatma kararı aldım" diye konuştu.

Amy, ilk başta tereddüt ettiğini ama yakın bir arkadaşı tarafından cesaretlendirildikten sonra kararını kesinleştirdiğini söyledi.

Her ne kadar ününü göğüslerine borçlu olsa da Yip, çıplak film çekmemede ısrarcı oldu. Verdiği röportajda bu tavrı hakkında "Bunu kabul etmezdim çünkü o zamanlar çok fazla film teklifi almıştım ve para sorun değildi. Eğer çıplak film çekersem bunun gelecekte kariyer gelişimimi etkileyeceğini düşünüyorum. Şahsen hoşlanmıyorum. Ayrıca seyirci onları görseydi gizemimi kaybederdim ve bunu kabul edemem" diye konuştu.

Göğüslerini sigortalatmak için 346 bin dolar harcayan Hong Konglu yıldız, verdiği bir kuruş için bile pişman olmadığını da sözlerine ekledi.

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