GÖKBEY ilk kez yurtdışında boy gösterdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
GÖKBEY ilk kez yurtdışında boy gösterdi

Yerli helikopter GÖKBEY, "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı"nda ilk kez yurt dışında boy gösterdi.

GÖKBEY ilk kez yurtdışında boy gösterdi

Milli imkanlarla geliştirilen helikopter GÖKBEY, İngiltere’de düzenlenen "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı"nda ilk yurtdışı uçuşunu gerçekleştirdi.

Milli imkanlarla geliştirilen helikopter GÖKBEY, İngiltere’de düzenlenen dünyanın en prestijli havacılık fuarı "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı"nda görücüye çıktı.

Fuar kapsamında ilk yurtdışı uçuşunu gerçekleştiren GÖKBEY, Türkiye'nin havacılık teknolojisinde geldiği noktayı gözler önüne serdi.

TUSAŞ tarafından geliştirilen GÖKBEY, 26 Temmuz’a kadar sürecek olan fuarda 4 uçuş daha gerçekleştirecek.

dsfasdf.jpg

dsdsds.jpg

sss.jpg

İlgili Haberler
THY uçaklarda ücretsiz internet hizmeti için TÜRKSAT'la anlaşma imzaladı
THY uçaklarına internet TÜRKSAT'tan
Son Haberler
İsrail BM konvoyuna saldırdı Dünya
İsrail BM konvoyuna saldırdı
İskele altındaki balıkları görmek isterken köpek balığına denk geldi Video
İskele altındaki balıkları görmek isterken köpek balığına denk geldi
Erdoğan Esad görüşmesi yalanlandı. İktidara yakın gazete iddia etmişti Gündem
Erdoğan Esad görüşmesi yalanlandı. İktidara yakın gazete iddia etmişti
Motorlu kuryenin mezarlık macerası güldürdü Video
Motorlu kuryenin mezarlık macerası güldürdü
Hesaba itiraz eden müşteri büfe sahibini bıçakla öldürdü Yerel Haberler
Hesaba itiraz eden müşteri büfe sahibini bıçakla öldürdü
16 ilde FETÖ operasyonlarında 73 şüpheli yakalandı Gündem
16 ilde FETÖ operasyonlarında 73 şüpheli yakalandı
Hz. Muhammed’e hakaret etmişti. Küfürbaz ilahiyatçı yakalandı Gündem
Hz. Muhammed’e hakaret etmişti. Küfürbaz ilahiyatçı yakalandı