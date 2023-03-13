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Gökçe Bahadır'dan koruyucu aile açıklaması

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, deprem sonrası birçok tanınmış ismin koruyucu aile hakkında girişimde bulunması hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, konunun çok hassas olduğunu belirtti. 

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 09:59
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Gökçe Bahadır'a koruyucu aile sorusu! Ünlü oyuncu bakın nasıl cevap verdi

Gökçe Bahadır'dan koruyucu aile açıklaması
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Ömer dizisinin başrol oyuncusu Gökçe Bahadır, Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Spor kombini ve makyajsız doğal haliyle objektiflere yansıyan Bahadır, “Makyajsız olmayı seviyorum, şanslıyım ki şu anki dizi projemde de bu böyle” dedi.

Oyunculuk üzerine gazetecilerin sorularına cevap veren Gökçe Bahadır, "Yer alacağım projelerde rolün beni zorlamasını istiyorum. Beni zorlayarak bir adım öteye götürsün ve o projenin bana bir şeyler katmasını önemli buluyorum. Rol anlamında daha farklı nasıl bir rolde oynayarak güzel bir deneyim kazanırım düşüncesindeyim hep” dedi.

"BİR ÇOCUĞUN HAYATI KONUŞULAN"

Deprem sonrası birçok tanınmış ismin koruyucu aile hakkında girişimde bulunması hatırlatılan oyuncu, "Siz böyle bir şey düşünür müydünüz? Ve bu durum hakkındaki yorumunuz ne olurdu?" soruları üzerine “Çok hassas bir konu böyle ayaküstü konuşulmaması kadar önemli bir durum. Bir çocuğun hayatı konuşulan. Ben deprem bölgesine ihtiyaçlar konusunda odaklanmış durumdayım. Orada hâlâ birçok ihtiyaç söz konusu. Yardımların kesilmeden devam etmesi gerekiyor. Oradaki süreç kolay kolay bitmeyecek. Herkes gücünün yettiğince yardımlara devam etmeli. Kafamda güzel işler var bu anlamda” dedi.

"SU VE DÜDÜK ÇÖZÜM DEĞİL!"

‘Deprem sonrası ne gibi önlemler aldınız?’ sorusuna Bahadır “Tek gündemimiz bu malum ama çözüm su ve düdük değil. Böyle olmadığı düşüncesindeyim. Taşınmak istiyorsun kiraların pahalılığıyla karşılaşıyorsun. Psikoloji desen herkes kötü durumda. Hepimizin keyfi kaçmış durumda. Umarım daha güzel şeyler konuşacağımız günler bizimle olur” dedi.

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