Gökçe Bahadır'dan romantik paylaşım

Selahattin Paşalı ile başrolleri paylaştığı Star TV dizisi "Ömer"de "Gamze" karakterine hayat veren Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy'la tatilde çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Gökçe Bahadır'dan romantik paylaşım

Star TV'nin sevilen dizisi "Ömer"de "Gamze" karakterine hayat veren Gökçe Bahadır, bir süredir eşi Emir Ersoy ile birlikte gözlerden uzak tatil yapıyor.
Müzisyen eşi Emir Ersoy'la Bodrum'da mütevazi bir tatil yapan Gökçe Bahadır aşka geldi.

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"ZAMAN ÇOK HIZLI GEÇİYOR"

Emir Ersoy'un kendisine sarıldığı kareyi takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, "Zaman çok hızlı geçiyor be" ifadelerini kullandı.

Bahadır'ın paylaşımına Sezen Aksu'nun "Canımsın Sen" şarkısını eklemesi de dikkatlerden kaçmadı.

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"EVLİLİKLE TÖRPÜLENDİM"

26 Şubat 2022 tarihinde Emir Ersoy ile dünyaevine giren Gökçe Bahadır, geçtiğimiz aylarda bir dergiye verdiği röportajda evliliğinin nasıl gittiğini şu sözlerle anlatmıştı:

“Evlilik güzel ve mutlu gidiyor. Ortak bir hayatı aşkla oluşturmak çok kıymetli. Aşık Gökçe’nin gözü hiçbir şey görmez. Her şey bir yana; aşk bir yana, sevdiğim bir yana olur. Evlilikle törpüleniyorsun, sert tarafların o kadar da sert olmuyor artık. Beraberlik her şeyin üstesinden gelme gücü veriyor. İki kişilik düşünüyorsun. Tabii dengede olmak çok önemli; bireysel mutluluğunu da göz ardı etmemeli insan. Sen mutlu ol ki etrafını da mutlu et.”

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