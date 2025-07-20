GÖKÇE rekor kırdı! AKINCI SİHA’dan en uzun menzilli atış

Kaynak: DHA

TÜBİTAK SAGE’nin GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti, AKINCI SİHA’dan başarıyla ateşlendi. En uzun menzilli atış rekoru kırıldı, entegrasyon tamamlandı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti'nin, AKINCI Silahlı İnsansız Hava Aracından (SİHA) başarıyla ateşlendiğini duyurdu.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti, AKINCI SİHA'dan başarıyla ateşlendi. SİHA platformlarımızdan bugüne dek gerçekleştirilen atışlar içinde yerli ve milli güdüm kitleriyle ulaşılan en uzun menzile imza atarken, GÖKÇE ile AKINCI'nın entegrasyonunu da tamamladık. Milli teknoloji hamlesi ile tam bağımsız Türkiye" ifadelerini kullandı.

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