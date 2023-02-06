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Gökdelen gibi binalara izin verildi netice ortada

Depremde 17 katlı bir binanın yıkılması “Gökdelen gibi binalara izin verildi netice ortada” dedirtti.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 12:51
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Gökdelen gibi binalara onay verildi netice ortada

Gökdelen gibi binalara izin verildi netice ortada
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Adana'da Huzurevleri Mahallesi'nde bir bina yerle bir oldu. Enkaz, dron ile görüntülendi.

Binanın 17 katlı olduğu öğrenilirken çevresindeki binaların ise sapasağlam ayakta kalması dikkat çekti.

Yaşanan deprem her yere yapılan gökdelen gibi binaların ne kadar vahim sonuçlar doğurabileceğini de gözler önüne serdi.

Aynı tip, kutu gibi, 15-20 katlı binalara izin verilmesi; bu binaların depreme karşı güvencesiz yapılması adeta katliamı getirdi.

Kahramanmaraş depreminden ders alınıp alınamayacağı ise önümüzdeki yıllar gösterecek. Son yıllarda “yatay mimari” için seferberlik ilan edilse de Türkiye’nin depremden ders çıkarmadığı da bir kez daha yüzümüze vuruldu.





 

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zzz
6.02.2023 14:04
Tokinin Yaptığı Binalarda Bu Şekilde dayanıksız, İnsanlara Ucuz Konut satıyoruz diye övünüyorlar. Ucuz Etin Suyu Kara Olur Derler.  
 
Zahide
6.02.2023 13:58
İstanbulun bogazı varken istanbulu orta yerinden yarıp bir boğaz daha yapılmasına izin vermek yerine tüm Türkiye olarak eski binaların yıkılmasını talep edelim  
 
Aybuke
6.02.2023 13:56
Doğru tabiki ama yabancılara ev lazım habire milyonlarca kaçak için ev gerek diye dikey dikey mimari yapıldı tehkike heryerden bizi vuruyor,bir gerçekte varki yanında da aynı yukseklikteki binalar var  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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