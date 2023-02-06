Gökdelen gibi binalara izin verildi netice ortada

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Adana'da Huzurevleri Mahallesi'nde bir bina yerle bir oldu. Enkaz, dron ile görüntülendi.



Binanın 17 katlı olduğu öğrenilirken çevresindeki binaların ise sapasağlam ayakta kalması dikkat çekti.



Yaşanan deprem her yere yapılan gökdelen gibi binaların ne kadar vahim sonuçlar doğurabileceğini de gözler önüne serdi.



Aynı tip, kutu gibi, 15-20 katlı binalara izin verilmesi; bu binaların depreme karşı güvencesiz yapılması adeta katliamı getirdi.



Kahramanmaraş depreminden ders alınıp alınamayacağı ise önümüzdeki yıllar gösterecek. Son yıllarda “yatay mimari” için seferberlik ilan edilse de Türkiye’nin depremden ders çıkarmadığı da bir kez daha yüzümüze vuruldu.













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