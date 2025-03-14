Gökhan Dinç "Mert Hakan Yandaş sen karton komutansın"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gökhan Dinç "Mert Hakan Yandaş sen karton komutansın"

Fenerbahçe'nin Rangers'a kaybettiği seri penaltılarda topu dışarı gönderen Mert Hakan Yandaş'a Gökhan Dinç'ten eleştiri geldi

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılarla çeyrek finali kaybeden Fenerbahçe'de en çok konuşulan isimlerin başında Mert Hakan Yandaş geldi. Mert Hakanen son penaltı golünü 2020 yılında Sivasspor'da oynarken atmıştı.

SON PENALTISINI 5 SENE ÖNCE KULLANDI

Yandaş takımının 5. penaltısını dışarı atarak eleştirilerin odak noktası oldu. Mert Hakan'ın son penaltı golünü 2020 yılında Sivasspor'da oynarken attığı öğrenildi. Gazeteci Gökhan Dinç bu konuda Yandaş'a sert sözlerle yüklendi.

"SEN KARTON KOMUTANSIN"

Dinç "Konuşarak, sahada çirkinlik yaparak komutan olunmuyor. Komutansan son penaltıyı atacaksın. Takımına turu getirerek komutan olacaksın. Rakip takımlara, taraftarlara, yedek kulübesine saldırarak komutan olamazsın. Komutan olacaksan takımını ipten alacaksın. Konuşarak komutan olamazsın. Sen komutan falan değilsin sen karton komutansın" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Trabzonspor Fatih Tekke ile İstanbul'a geliyor
Trabzonspor Fatih Tekke ile İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe Opet normal sezonu zirvede tamamladı
Fenerbahçe Opet normal sezonu zirvede tamamladı
Devlet Bahçeli’den yeni telefon görüşmesi!
Devlet Bahçeli’den yeni telefon görüşmesi!
Trendyol 1. Lig'de 32, 33, 34 ve 35. haftanın programı belirlendi
Trendyol 1. Lig'de 32, 33, 34 ve 35. haftanın programı belirlendi
Ünlü oyunculara hapis cezası istemi! Hakim karşısına çıkacaklar
Ünlü oyunculara hapis cezası istemi! Hakim karşısına çıkacaklar