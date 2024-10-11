Gökhan Gönül: İlk maçımda galibiyetle tanışmak tarif edilmez bir duygu

Ümit Milli Takım, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda Letonya'yı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Gökhan Gönül, kariyerine galibiyetle başlamanın mutluluğunu dile getirirken, oyuncularına da teşekkür etti.

Gönül, "İlkler unutulmaz. Bu galibiyet, bana ve oyuncularıma çok şey kattı. Hafta içi üzerinde çalıştığımız doğruları sahada görmek beni mutlu etti. Çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz. İnşallah bu bir başlangıç olur" ifadelerini kullandı.

Oyun felsefesi hakkında da konuşan Gönül, "Sistemlerimiz değişebilir ama değişmeyecek tek şey oyun felsefemiz. Hedefimiz, topu kaybettikten sonra kısa sürede geri kazanmak ve hücuma devam etmekti. Bunu başardık, ancak eksikliklerimiz var ve bunları gidermek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Ümit Milli Takım’ın bir sonraki maçı Norveç ile olacak ve Gönül, o maçta da galibiyet hedeflediklerini belirtti.