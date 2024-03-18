Gökhan Zan olayının perde arkası. TİP adaylıktan çekti Gökhan Zan yola devam dedi

Yerel seçimlere sayılı günler kala Türkiye İşçi Partisi (TİP) kanadında şok eden bir gelişme yaşandı.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Gökhan Zan’ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır" ifadeleriyle, Zan'ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığının geri çekildiğini duyurdu.

“3 MİLYON TEKLİF ETTİLER 5 MİLYON İSTEDİ” İDDİASI

Yaşanan olayların ardından İddiaya göre Gökhan Zan’ın suç duyurusunda ‘Turgay K.’ diye bahsettiği Turgay Kocakaya isimli kişi kayıt altına aldığı telefon görüşme esnasında Zan’a adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu teklif etti. İddiaya göre Zan’ Turgay K. İsimli kişiden 5 milyon dolar istedi.

GÖKHAN ZAN OLAYI VE ŞANTAJLAR

Politik Yol'dan Altan Sancar, Gökhan Zan olayının perde arkasını anlattı. Gökhan Zan adliyede suç duyurusunun ardından kendisine montaj kayıtlarla şantaj yapıldığını ve adaylıktan çekilmesinin istendiğini ifade etti.

ZAN, AKP'Lİ İSİMLE GÖRÜŞTÜ, BAŞKA AKP'Lİ RAHATSIZ OLDU

Zan’ın görüşmeleri adaylığının açıklanmasından öncesine uzanıyor.

Gökhan Zan aday olduktan sonra, AKP Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel’le Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ait İskenderun’daki halk gazinosunda buluştu. Yapılan görüşmede Zan’la ‘kampanyasının finanse edilebileceği’ ve ‘seçim sonrasına dair neler yapılabileceği’ konuşuldu.

Durumu öğrenen bir başka AKP'li isim ise yapılan görüşmelerden ‘rahatsızlık duydu’ ve kamuoyuna sızması için çaba gösterdi. Böylece Kocakaya’da bulunan kayıtlar Hatay’da dolaşıma sokuldu.

TİP KAYITLARI İNCELEDİ: MONTAJ DEĞİL

Zan’ın kayda alınan üç görüşmesi TİP’in eline ulaştıktan sonra söz konusu kayıtları kriminal olarak yaklaşık bir hafta önce inceletti. Yapılan incelemelerin sonunda ‘montaj’ olmadığının anlaşılması üzerine Zan’ın adaylığının çekilmesine karar verildi.

'GAYRİ RESMİ DANIŞMANI' OLDU, KONUŞMALARI KAYIT ALTINA ALDI

Sancar'ın yazısına göre Zan'a tekliflerde bulunan Turgay Kocakaya bir coğrafya öğretmeni ve 6 Şubat depremlerinin ardından Zan ve Kocakaya tanıştı. Deprem konusunda yürüttüğü çalışmalarda Zan'a destek veren Kocakaya bir süre sonra Zan'ın 'gayri resmi danışmanı' oldu. Kocakaya ve Zan çeşitli tarihlerde telefon görüşmeleri yaptı. Fakat Kocakaya, bu görüşmeleri kayıt altına alarak Zan'a karşı kullanmaya başladı.