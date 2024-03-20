Gökhan Zan tartışmasına AKP de dahil oldu. Suç duyurusunda bulundular

Kaynak: AA
Gökhan Zan tartışmasına AKP de dahil oldu. Suç duyurusunda bulundular
AKP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ve 'adaylıktan çekilmeme' pazarlığı yapılan ses kayıtlarına yönelik suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

AKP'nin Hatay adayı Mehmet Öntürk, Türkiye İşçi Partisi'nin 'adaylığını geri çektiği' Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ve AKP ile Zan arasında 'adaylıktan çekilmeme' pazarlığı yapılan ses kayıtlarına yönelik suç duyurusunda bulundu.

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Öntürk, suç duyurusuna yönelik yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Görüyorum ki belediyecilik karnesi kırıklarla dolu olduğu ve şehrimizi en temel yerel hizmetlerden mahrum bıraktıkları için sokağa çıkamayanlar, kirli ve karanlık yöntemlere bel bağlayıp, siyaseti manipülasyonlarla dizayn etmeye çalışıyorlar. Hemşehrilerimiz bunların kimler olduğunu çok iyi bilmektedir.

Şeref ve haysiyetime zarar vermeye yönelik bu eylemleri yöneten şahıslar başta olmak üzere, onlarla birlikte hareket eden tüm şüphelilerin 'alenen hakaret' suçunu oluşturdukları gerekçesiyle ifadelerinin alınması, suça konu eylemleri gerçekleştiren tüm şahısların tespit edilmesi, ne yöntemle ve ne şekilde hazırlandığı bilinmeyen gerçek dışı kayıtların Türkiye İşçi Partisine ve Sözcü televizyonuna kim veya kimler tarafından gönderildiğinin belirlenmesi, ilgili yerlerle yazışma yapılarak soruşturma işlemlerinin yürütülmesi amacıyla suç duyurusunda bulunduğumu kamuoyuna saygıyla bildiririm"

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