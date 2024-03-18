Gökhan Zan "Zan" altında. 3 milyon teklif etmişler "5 milyon olmaz mı" demiş

Gazeteci ve yazar İsmail Saymaz, katıldığı canlı yayında TİP tarafından adaylıktan çektirilen Gökhan Zan’a adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu teklif edildiğini, Gökhan Zan’ın ise "5 milyon dolar olmaz mı" diyerek teklife olumlu yaklaştığını iddia etti.

Yaşanan olayın ses kaydına alındığını iddia eden Saymaz, TİP’e bu ses kaydının ulaştığını, Gökhan Zan’ın kaydedilen ses kaydını yalanladığını, TİP’in ise ses kaydının doğruluğuna inandığını ifade etti.

Saymaz, Ses kaydının doğruluğuna inanan Türkiye İşçi Partisi’nin Gökhan Zan’ı bu nedenle adaylıktan çektiğini iddia etti.

"GÖKHAN ZAN'A ADAYLIK İÇİN RÜŞVET İDDİASI"

İsmail Saymaz katıldığı canlı yayında şunları söyledi,

"TİP'e ulaşan ses kaydına göre Turgay Kocakaya isimli kişi, AKP adına Gökhan Zan'la görüşerek adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu teklif ediyor.

Gökhan Zan da "5 milyon dolar olmaz mı" diyerek teklife olumlu yaklaşıyor. Gökhan Zan bu kayıtların montaj olduğunu söylüyor ancak TİP bu kayıtların doğruluğuna inanıyor”

NE OLMUŞTU?

Türkiye İşçi Partisi, sosyal medya hesabı X’den yaptığı açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı Gökhan Zan'ı adaylıktan geri çektiklerini duyurdu.

TİP, konuyla ilgili kısımda şunları söyledi,

“Hatay İttifakı'nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmiştir. Ancak, her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da, en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz”

Yaşanan geri çekme olayı sonrası sosyal medya hesabı X’den paylaşım yapan Gökhan Zan, Hatay için adaylıktan çekilmediğini ve devam edeceğini duyurdu.

Gökhan Zan yaptığı açıklamada şunları söyledi,