Gökhan Zan'dan TİP logolu paylaşım. 'Çok net söylüyorum adayım ve çekilmiyorum'

TİP, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı Gökhan Zan'ı geri çektiklerini duyurdu.

Yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından yazılı ve videolu bir paylaşımda bulunan Gökhan Zan, şantaj ve montajla tehdit edildiğini ve adaylıktan çekilmeyeceğini duyurdu.

Gökhan Zan, sosyal medya hesabı X’den TİP logolu bir yazı paylaşarak,”Çok Net Söylüyorum: ADAYIM ve ÇEKİLMİYORUM” ifadelerini kullandı.

Zan, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, Kendisine ait olmayan bir konuşmayı şantaj olarak kullandıklarını belirterek daha önce de kendisine tehdit ve şantajlar yapıldığını, TİP Genel Merkezi’nin ise yaşananlarla ilgili yanında duracağını söylediğini ifade etti.

“TİP GENEL MERKEZİ BANA YAPILAN SES MONTAJINI BANA VERMEDİ”

Zan, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda,

“Bu sürecin beni yorma üzme ihtimaline binaen çekilmek istersen çekilebileceğimi söylediler. Ben de bu kaydı bana dinletmelerini ve vermelerini istedim. Her açıdan montaj olduğu belli olan bu kaydın nereden geldiğini benimle paylaşmadılar ve bana bu kayıtları vermediler. Kararlılığımı görünce, bu montaj iddialara itibar etmediklerini hatta Pazartesi günü ilgili şahıslar hakkında birlikte suç duyurusunda bulunacağımızı söylediler” ifadelerini kullandı.

“TİP GENEL MERKEZİ'NİN AÇIKLAMASINI ÜZÜLEREK ÖĞRENDİM”

Dünden beri TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a ulaşamadığını söyleyen Zan, “Bu görüşmemizi paylaştıkları bir arkadaşım bana iddia konusu kaydı gönderince ben suç duyurusunda bulunmak için, suç konusu montaj kayıtla birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulunup, kamuoyu ile paylaştığım basın açıklamasını yaptım. Sonrasında ise TIP Genel Merkezinin açıklamasını üzülerek öğrendim. Benimle birlikte neden suç duyurusunda bulunmadıklarını, bu şantaja neden boyun eğdiklerini ve neden bu çetelerden birlikte hesap sormadığımızı anlayabilmiş değilim” ifadelerini kullandı.

“TİP GENEL MERKEZİ’NİN BENİ ADAYLIKTAN ÇEKME KONUSUNDAKİ AÇIKLAMASININ YASAL VE SİYASAL KARŞILIĞI YOKTUR”

Hataylılara seslenen Gökhan Zan, “Değerli Halkım! Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına, hemşerilerimizin teveccühü ve TİP dahil Hatay İttifakı bileşenlerinin tercihiyle çıktım. Benim açımdan ne Hatay'ın gerçek gündemi değişti ne de halkımızın tercihleri değişti. Çok net söylüyorum: ADAYIM VE ÇEKİLMİYORUM. TİP Genel Merkezi’nin beni adaylıktan çekme konusundaki açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı yoktur” ifadelerini kullandı.