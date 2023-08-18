Gökten devasa buz parçaları düştü. Patlama oldu zannettiler

ABD’de bir evin çatısına gökten buz parçaları düştü. Aile, patlama olduğunu zannederken, gerçeği evin çatısındaki büyük hasarı görünce anladılar.

Gökten devasa buz parçaları düştü. Patlama oldu zannettiler

Editör: Özge Ceren Çimen

ABD, Massachusetts'te bir evin çatısına gökten devasa buz parçaları düştü. Büyük buz parçaları çatıya zarar verirken evde yaşayanlar büyük bir korku atlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ev sahibi Jef Ilg kendisinin, eşinin ve çocuklarının herhangi bir zarar görmediğini söyledi. Şimdiye kadar duyduğu en büyük patlama sesi olduğunu söyleyen Ilg, ‘patlama sesi çok büyüktü, sonra çatıdan düşen enkaz sesleri duyduk. Yıldırım düşmüş olabileceğini zannettik’ dedi.

Federal Havacılık Dairesi olayla ilgili araştırma yaparken, Boston Logan Uluslararası Havaalanı'na giden bir uçaktan buz parçalarının düşmüş olabileceğinden şüphelendiklerini söylediler.

Buz parçalarının yaklaşık 6 ila 9 kilogram arasında olduğu belirtilirken, evin çatısında büyük bir yarık açtığı görüldü.

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