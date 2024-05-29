Gökyüzünde panik anlar: Antalya - Varşova seferi yapan yolcu uçağı acil iniş yaptı

Varşova Havalimanı'na güvenli bir iniş yapan uçak, olayın ardından teknik bir incelemeye tabi tutuldu. Varşova Hava Sahası'nda meydana gelen bu olayda, uçağın pilotu, kabin basınç sistemindeki arızayı fark ederek, Varşova Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile temas kurdu ve acil iniş izni talep etti.

Talep üzerine, havalimanı ekipleri, yangın ve sağlık birimleriyle birlikte iniş için hazır bekletildi. 117 yolcu taşıyan uçak, herhangi bir aksilik yaşanmadan inişini tamamladı ve yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi. Uçağın kabin basınç sistemindeki arızanın nedenleri ve detayları, yapılan teknik incelemenin ardından açıklanacak.